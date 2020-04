– Skoler og barnehager i Alta holdes stengt også etter påske

nyheter

Det melder Altas varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) på kommunens hjemmeside tirsdag 7. april.

– Det er bestemt at barnehager og skoler ikke vil åpnes for normal drift på tirsdag over påske. Dette gjelder uavhengig av hva regjeringen kommer ut med av informasjon før påskeferien, skriver Rishaug, som har lagt ut en lengre påskehilsen til befolkningen på vegne av kommunen.

Ingen nye tilfeller

I en pressemelding fra Alta kommune 7.april kommer det frem at vi ikke har fått noen nye smittetilfeller i Alta siste døgnet. Fra før er det åtte i Alta som har påvist koronasmitte.

– Totalt er det åtte personer som har testet positivt for koronavirus i Alta kommune. Fem av disse er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode. Det kom svar på flere tester i går, samt at det vil komme noen testsvar i dag. Samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger. Helsetjenesten fortsetter testing i tråd med de utvidede testkriteriene, skriver kommuneoverlegen i pressemeldingen.

Fortsett den gode trenden

I meldingen vises det til at vi fortsatt har få smittede i Alta og at vi må fortsette å følge helsemyndighetenes råd om hånd- og hostehygiene, sosial distanse og ikke besøke personer som er syke eller er i risikogruppen.

– For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å opphold deg i grupper på mer enn fem personer, skriver kommunen.

Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas

· Ikke dra på hytta hvis du har luftveissymptomer, feber eller hoste

· Blir du syk på hytta så dra hjem

· Sørg for at det ikke er mange som samles på hytta samtidig. Dette er ikke tiden for store sammenkomster og hyttefester. Vær sammen med de du til daglig bor sammen med. Skal du ha besøk skal det kun være noen få personer. Hold god avstand til hverandre

· Pass på at dere selv kan komme dere hjem eller til legevakten ved behov dersom noen blir syke. Dette for å ikke belaste ambulansen om det skulle skje noe. De må prioriteres til akuttoppdrag og transport til/fra sykehuset. Ha alltid bil tilgjengelig og minst en voksen som ikke har drukket alkohol slik at transport med bil er mulig hvis behov

· Vær nøye med handhygiene, vask hendene ofte og bruk antibac dersom du har lite tilgang til vann.

Når sola skinner og været er bra ønsker vi å kunne dra ut på skutertur eller skitur.

Men vi ønsker ikke å måtte bruke helseressurser på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker:

· Nå du er på skutertur, hold deg på løypa! Ikke lek deg i fjellskråninger. Det er mye lettere å finne deg om du holder deg i godkjent løyper

· Vær ekstra påpasselig med vær og skredfare. Sjekk værmeldingen

· Ikke dra ut på tur alene. Dette gjelder både ski- og skuterturer

· Når dere drar på skutertur, så kjør minst to og to sammen slik at dere kommer dere hjem igjen for egen maskin om det oppstår noe

· Meld fra hvor du drar og si ifra når du er kommet frem

· Pass på at du har riktig klær og utstyr for turen du skal på

· Kjør pent og unngå risiko.

· Skal du på skitur så ikke dra på de store toppturene eller ekspedisjonen utenfor merkede løyper

Tøff tid

Varaordfører Jan Martin Rishaug skriver i påskehilsningen til altaværingene at det har vært en tøff tid.

– Vi har lagt bak oss noen krevende uker og hverdagen har vært veldig forskjellig fra det vi er vant til. Alta kommune har de siste ukene jobbet hardt for å hindre smittespredning av korona. Dette for å beskytte utsatte grupper og for at innbyggerne våre skal være trygge. Skoler, barnehager og offentlige bygg har vært stengt. Kultur- og idrettsarrangement har vært avlyst og vi har ikke møtt hverandre like ofte som før. Turistnæringen i Alta er hardt rammet og næringslivet har møtt på utfordringer de ikke så komme. Dette har vært tøffe uker for mange, skriver han.

Varaordføreren er glad for å se at tiltakene trolig har virket og bidratt til lave smittetall.

– For de aller fleste av oss så blir årets påske annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Med dette så ønsker vi Altas befolkning ei riktig god påske. Ta vare på hverandre og nyt dagene, hilser Rishaug, på vegne av hele Alta kommune.