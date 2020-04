Slår ned på farlig kjøring i heng og fjellsider

nyheter

Selv om påsken blir annerledes med hytteforbud og koronasituasjonen, vil politiet i Finnmark være på plass. De vil ha kontroller særlig rettet mot trygg ferdsel med snøscooter på og ved løypenettet.

– Det er mye snø og skred kan fort utløses av en skuterkjører. Vi vil ha særlig øye for å avdekke kjøring som kan være til fare for fører og passasjer, eller for andre som befinner seg der kjøringen finner sted. Klatring i heng og fjellsider er eksempler på dette, fastslår leder Inger Anita Øvregård i Reinpolitiet.

Hun påpeker at et fellestrekk i mange av ulykkene med snøscooter, er at fører har manglende risikoforståelse, ferdigheter og kunnskap.

– Vi ønsker at kjøringen skal bli tryggere. Vi har ingen å miste, fastslår Øvregård.

I minner om at situasjon for reindrifta er krevende etter det store snøfallet.

– Sjekk derfor om løypene er åpne før dere legger ut på tur, sier Øvregård.

Huskeregler for trygg ferdsel med snøskuter:

• Hold deg til løypa. Du kan maks kjøre 300 meter utenfor løypa, men kun for å raste og fiske eller lignende, ikke for å leke i heng.

• En snøskuter kan fjernutløse skred og sette deg og andre turgåere i livsfare. Hvis du holder deg til terreng som er slakere enn 30 grader, unngår du det meste av skredproblematikken. Men sjekk skredfaren på varsom.no, og selvsagt værmeldinga før du drar ut. Været skifter fort her nord

• Maks fart på skuter er 70 km timen, har du slede er den 60 km/t og er det i tillegg folk i sleden kan du ikke kjøre fortere enn 30 km/t.

• Bruk hjelm, det er påbudt.

• Promillegrensen er den samme som for bil, altså 0,2.

• Ikke minst: kle deg for forholdene. Vi har møtt forfrosne skuterkjørere i dongeribukse på fjellet. Ha også med ekstra plugger og reim til skuteren, oppladde telefoner. Ekstra sokker og votter er også lurt.