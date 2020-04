nyheter

Politiet rykket i formiddag ut etter melding om en trafikkulykke i Alta sentrum. Det var to biler som var involvert i ulykken og politiet melder kun om materielle skader. Men den ene sjåføren ble anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Kvinnen i 30 årene blir også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.