Nærmere 40 distrikter har fått fôrhjelp

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt 10,5 millioner til krisefôring av rein. Midler er utbetalt til nærmere 40 distrikter i reinbeiteområdene som er rammet av beitekrise i Troms og Finnmark og Nordland, heter det på hjemmesiden til etaten.

Ut med helikopter

270 tonn reinfôr fraktes inn på vinterbeitene de neste dagene. Helitrans har flere helikoptre i sving for å få inn fôret.

– Vi tar sikte på at alle som har søkt om midler vil få pengene utbetalt før påske, sier fungerende direktør Tone Frantzen Seppola i Avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet.

Tar i bruk helga

Hun opplyser at det legges ned stor innsats både hos Fylkesmannen og direktoratet gjennom helga for å få utbetalt tilskuddene. Etter at utbetalingene gjenstår det om lag en millioner kroner på kriseberedskapsfondet.

Som Altaposten kunne opplyse fredag har regjeringen foreslått å bevilge ytterligere 20 milloner kroner mer til krisefôr for rein, for fortsatt å kunne avhjelpe utøverne og for å legge til rette for god dyrevelferd og framtidig produksjon.

Får skryt

Utøverne får ros for den innsatsen som er lagt ned.

– Vi vil berømme reindriftsutøverne som har stått på for å få ut fôr til dyrene, og håper at helikoptertransporten vil avlaste dem i en krevende tid, sier Seppola.