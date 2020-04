Bøsseaksjonen ble digital, men givergleden var likevel stor

nyheter

Konfirmantenes årlige innsamling til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gikk kun på Vipps i år. Også i år handlet aksjonen om tilgangen til rent vann.

Konfirmantene bytter ut bøssene Årets fasteaksjon blir digital, men er viktigere enn noensinne.

Overraskende bra

– De har blitt bedt om å dele aksjonen til sine venner, foreldre og bekjente. Samtidig har konfirmantene fått en digital hjemmeoppgave med spørsmål, som Kirkens Nødhjelp har laget. Den handler om aksjonen og hva pengene går til, forteller kateket Oddhild Klevberg i Alta menighet.

– Har den digitale innsamlingen resultert i et lavere beløp?

– På fasteaksjonens hjemmeside kan man søke seg inn på Alta, og der står det at vi har klart cirka 74% av fjorårets resultat. Jeg hadde håpet at vi skulle nå 50%, så jeg er faktisk veldig fornøyd med det. Det at man ikke får de kronene som folk har liggende hjemme, har mye å si, påpeker Klevberg.

Et bidrag til rent vann

Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

– Akkurat nå prøver hele verden å beskytte seg og sine mot koronaviruset, men dessverre er det milliarder av mennesker som mangler de viktigste verktøyene: såpe og rent vann, skriver Kirkens Nødhjelp om aksjonen.

– Vi trenger en global dugnad for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Vi er svært bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige sanitære forhold. Pandemien kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.