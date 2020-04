Nå er Sea King rustet for å frakte smittefarlige koronapasienter

nyheter

19. mars opplyste Helse Nord at de har kjøpt inn kuvøser for å trygt kunne frakta koronasmittede pasienter fra A til B langs vei, vann og i lufta. Nå er Sea King-helikoptrene ved 330-skvadron på Banak utrustet med kuvøse:

– Vi skal jo være en del av totalberedskapen, og når vi har den muligheten til å gjøre dette nå, og også bidra under koronakrisen, så gjør vi det. Grunnen til at vi klarer dette, er en formidabel innsats av veldig mange instanser. Det er et stort samarbeidsprosjekt i helse-Norge, sier avdelingssjef Oskar Norderval i en pressemelding.

Anestesioverlege Hanne Iversen i Finnmarkssykehuset er både imponert og takknemlig over innsatsen som er lagt ned i 330-skvadron for å lære seg og ta i bruk kuvøsen.

– Crewet har tatt imot dette medisinske hjelpemiddelet med iver og nysgjerrighet. De har fått opplæring i alt fra smittevern til håndtering og bruk av kuvøsen. Mitt inntrykk er at folk synes det er fint å kunne bidra i denne nasjonale dugnaden, sier Iversen.

I tillegg til 330-skvadron har både intensiv- operasjon/anestesi og akuttmottaket i Hammerfest, beredskapsansvarlige, forsyningsavdelingen, prehospital klinikk med luftambulanseflyene og bilambulansene vært svært viktige bidragsytere for å få på plass detaljene, opplyser Finnmarkssykehuset.