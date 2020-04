En veldig rolig natt i Finnmark

nyheter

Det ser ut til å ha vært en særdeles rolig natt i Finnmark, i alle fall om man skal tro loggen til Politiet i Finnmark på Twitter. Der det vanligvis varsles om ekstra mye aktivitet i helgene har det vært nesten helt stille i inngangen til påskeferien, noe som mest trolig skyldes at folk flest holder seg hjemme i disse dager og utesteder er stengt for å hindre spredning av koronaviruset.

Det er bare i Hammerfest at det er meldt om noen hendelser i hele Finnmark siden i går kveld.

Fredag kveld ble en veldig bruset mann i 20-årene tatt med av politiet til stasjonen i Hammerfest på grunn av fyll. Der ble han tatt hånd om av politiet og innlosjert i arresten der han fikk sove over. Omkring 18-tiden ble det meldt om at det var gjennomført fartskontroll i Akkarfjord der det ble storfangst og politiet delte ut åtte forenklede forelegg for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 74 kilometer i timen i 60-sonen. I tillegg fikk én sjåfør forenklet forelegg for mobilbruk.