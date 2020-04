nyheter

Reinpolitiet har sammen med Statens naturoppsyn gjennomført utmarkskontroll i området Kviby-Korsfjorden, melder Finnmark politidistrikt.

– Seks scooterførere blir anmeldt for ulovlig kjøring i utmark. To må montere skilt på scooterne, og èn får reaksjon for manglende bruk av hjelm, heter det på Twitter.