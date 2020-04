– Fram med kamera i påsken!

nyheter

Altapostens etterhvert så tradisjonsrike fotokonkurranse i påsken starter opp nå i palmehelga. Det er bare å sende inn bilder til mediehuset allerede nå. Konkurransen varer ut 2. påskedag,

– Lar oss ikke stanse

Redaktør Rolf Edmund Lund frister også i år med to fullstappete påskeegg i premie under fotokonkurranse i påskehøytiden

– Vi lar oss ikke stanse av et virus. Det er bare å ha fotoapparatet eller mobiltelefonen i beredskap, enten du er på fjellet eller sitter koronafast hjemme, sier Lund, som ber om at bilder sendes til redaksjonen@altaposten.no, eventuelt på mms til 90 13 78 19.

Litt annerledes

De siste årene har hatt upåklagelig deltakelse. Altaposten har fått inn svært mange flotte bilder, som også viser at folk har ulike tradisjoner.

– Vi er inneforstått med at det blir en annerledes påske for mange. Da er det kanskje ekstra viktig at man gjør noe hyggelig, innenfor de reglene som er fastsatt,

Premierer kreativitet

Den litt spesielle situasjonen gjør at Lund gjør en liten justering av premiering.

– Vi deler ut to store påsleegg. Det ene for beste bilde, det andre er for det mest kreative bildet. I den spesielle situasjonen er det kanskje ekstra behov for kreativitet. Det er ikke sikkert motivene er like opplagte som tidligere. Derfor hadde det vært litt gøy med bilder der man byr litt på seg selv, sier Lund.

– Ta gjerne med litt fakta om hvor bildet er tatt og hvem som er på bildene, sier Lund, som forteller at de lager rapporter fra påsken fortløpende på altaposten.no.