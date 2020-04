Spenstig påskestunt laget humør

nyheter

Aronnes barnehage er som alle andre barnehager, stengt til over påske. Det er ikke bare barna som syntes at en stengt dør er trist. De voksne i barnehagen liker heller ikke situasjonen. Men til tross for den alvorlige tiden vi befinner oss i ville barnehagen likevel overraske ungene med litt påskemoro. Dette var et tips som også nådde fireåringen Wilma Sahara Larsen på sitt hjemmekontor. Hun ville ut og sjekke hva de voksne i barnehagen nå hadde funnet på.