Går ut med påskeråd, og sender en stor takk til folk i Alta

Onsdag testet person nummer syv i Alta positivt for koronaviruset. Med dette har Alta ifølge VGs oversikt 0,34 registrert smittet per 1 000 innbyggere. Landsgjennomsnittet er 0,99 registrert smittede per 1 000 innbyggere ifølge samme oversikt.

Nå ønsker kommunen å gi ros til folk:

– Kriseledelsen ønsker å rette en stor takk og gi masse skryt til Altas befolkning for at dere respektere og følger helsemyndighetenes råd om hygiene og sosial distanse. Vi er veldig fornøyd med at de som er ilagt karantene/isolasjon overholder dette, skriver kriseledelsen.

Også de butikkansatte får ros for gode og effektive tiltak.

– Når alle følger helsemyndighetenes råd vil man redusere smitterisikoen overfor de svake og sårbare i Alta-samfunnet. Alta kommune er i en unik situasjon i og med at vi har så få personer som er smittet. Vi må alle gjøre så godt vi kan for at denne situasjonen vedvarer lengst mulig, skriver kommunen videre.

Påskevettregler

Til Altaposten sier rådmann Bjørn-Atle Hansen at det ikke er avdekket flere smittetilfeller siste døgn.

– Vi har testet de vi tror kan være i risikosonen rundt de nye smittede, og mener vi har kontroll så langt som mulig i forhold til smitte.

Med påska for tur går kommunen dessuten ut med «påskevettregler».

– Her har vi laget en plakat som tar for seg tips og råd knyttet til ski-, scooter og hytteturer. Håper folk leser gjennom, kanskje skriver ut og har på veggen hjemme.

Her ser du oppfordringen fra kommunen:

For å hindre og begrense koronasmitte må årets påske bli annerledes. Vi må tenke oss ekstra godt om før vi er sammen med de vi ikke møter til daglig. Vi må også tenke oss godt om før vi drar på hytta, skiturer eller på skuterturer. Bruk tometersreglen til Statsministeren. Unngå å opphold deg i grupper på mer enn fem personer.

Det er tillatt å overnatte på hytta i egen kommune. Men for å hindre smittespredning må følgende tiltak ivaretas

Ikke dra på hytta hvis du har luftveissymptomer, feber eller hoste

Blir du syk på hytta så dra hjem

Sørg for at det ikke er mange som samles på hytta samtidig. Dette er ikke tiden for store sammenkomster og hyttefester. Vær sammen med de du til daglig bor sammen med. Skal du ha besøk skal det kun være noen få personer. Hold god avstand til hverandre

Pass på at dere selv kan komme dere hjem eller til legevakten ved behov dersom noen blir syke. Dette for å ikke belaste ambulansen om det skulle skje noe. De må prioriteres til akuttoppdrag og transport til/fra sykehuset. Ha alltid bil tilgjengelig og minst en voksen som ikke har drukket alkohol slik at transport med bil er mulig hvis behov

Vær nøye med handhygiene, vask hendene ofte og bruk antibac dersom du har lite tilgang til vann.

Når sola skinner og været er bra ønsker vi alle å kunne dra ut på skutertur eller skitur.

Men vi ønsker ikke å måtte bruke helseressurser på utrykning og berging av folk grunnet dagens koronasituasjonen. Derfor må vi være fornuftige og begrense risikoen for at det skal skje ulykker: