Forlenger kararante ytterligere en uke til

– Hele formannskapet var i dag enige om å videreføre 14 dagers karantene etter reiser, opplyser ordfører Monica Nielsen til Altaposten. Hun forsikrer at de har gått grundig gjennom den nye nasjonale veilederen og begrunnet de valgene som er gjort i tråd med dette. Det er smittevernloven og de gode effektene som gjør at praksisen videreføres.

Åpner for å dra på hytte i egen kommune: – Søringskarantenen har bidratt til at vi har kontroll Karantene står ved lag og bidrar til å holde Alta nesten smittefri.

Forlenget tre ganger

Den såkalte søringkarantenen ble innført 15. mars og har siden blitt forlenget både 22., 27. mars og nå 3. april. Neste vurdering skal gjøres kommende onsdag.

– Formannskapet vil gjøre en ny vurdering dagen før skjærtorsdag, basert på de anbefalingene vi får fra kommuneoverlegene, sier Nielsen.

Duoen Frode Øvrejord og Peder A. Halvorsen har vært ganske så entydige i sine anbefalinger så langt.

Reglene

Karantenereglene står dermed fast, men da med unntak av eksempelvis samfunnskritisk nøkkelpersonell og transittreiser som ikke regnes som opphold

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 03.04.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Hytte i egen kommune ok

Ett av de store debattemaer har vært bruk av hytta i egen kommune, kanskje spesielt etter at Vest-Finnmark rådet anbefalte at man heller ikke i egen kommune tar i bruk hytta.

– Her følger vi nasjonale bestemmelser om at man ikke skal bruke hytte utenfor egen kommune, presierer ordfører Monica Nielsen, som minner om at intensjonen er å ikke belaste et sårbart helsevesen unødig.

– Vi ønsker jo at folk skal komme seg ut i frisk luft og gå seg en skitur, men da er det viktig at de følger reglene og sunn fornuft knyttet til håndvask, kun fem personer samlet og avstand på to meter, forklarer ordføreren.