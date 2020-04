– Korona vil åpne øynene for at en by med 25.000 innbyggere ikke kan stå uten akutt- og intensivtilbud

nyheter

Alta-ordfører Monica Nielsen leder en kommune som har vært i konflikt med sentrale myndigheter. Årsaken er at Alta har tatt grep ut over nasjonale regler og lover for å stoppe koronasmitte. I likhet med andre nordnorske kommuner er verken Nielsen eller et samlet kommunestyre villig til å følge de sterke anmodningene fra regjeringen om å avvikle særtiltakene.