Ymber kutter i nettleien

nyheter

Ved årsskiftet ble nettleien redusert med 4 øre/kWh. Nå blir den tatt ned ytterligere på grunn av korona-krisen.

– Det er en spesiell situasjon vi alle er i nå med koronautbruddet – og det er derfor ekstra gledelig å informere om at Ymber sitt styre har vedtatt å redusere nettleien ytterligere med 9 øre/kWh på energileddet for alle forbruksgrupper, sier administrerende direktør Erling S. Martinsen.

Ved utgangen av fjoråret hadde Ymber en merinntekt og det var også bakgrunnen for at nettleien ble redusert ved årsskiftet.

På grunn av korona utbruddet i Norge, har styret besluttet å redusere nettleien tidligere og mer enn det som allerede var planlagt for inneværende år.

– Vi håper at effekten av dette får en positiv innvirkning for alle våre privatkunder og ikke minst for næringskundene i Ymber sitt forsyningsområde, sier styreleder Gunn Andersen.

Ymber er tidligere Nord-Troms kraftlag. Både Loppa, Kautokeino og Kvænangen kommune er på eiersiden.