Utsetter samlokalisering av nødetater

Korona-krisen gjør at den bebudete samlokaliseringen av 110, 112 og 113 i Kirkenes lar vente seg for. Planen er at beredskapen skal høynes.

– Den skal gjennomføres, men dette er en ekstraordinær situasjon, og samlokaliseringen må utsettes en kort periode, forklarer politimester Ellen Katrine Hætta.

Det ligger nå at til at samlokaliseringen av 110-sentralen, politiets operasjonssentral og AMK til polititasjonen må utsettes til høsten 2020.

– Partene i prosjektet har god dialog og samarbeid, og vi jobber for at utsettelsen skal bli så kortvarig som mulig. Vi er i en ekstraordinær situasjon, som sammen må løses på best mulig måte. I løpet av høsten 2020 satser vi på å ha 110, 112 og 113 under samme tak, sier ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kommune i en pressemelding.

110, 112 og 113 skal samlokaliseres i politistasjonen i Kirkenes. Ferdigstillelsen av politistasjonen er i henhold til plan, men mange eksterne ressurser og andre faktorer blir sterkt påvirket av korona-viruset.

En av grunnene til problemene er at nøkkelkompetanse for å gjennomføre flyttingen sitter i utlandet og blir påvirket av reiserestriksjoner satt nasjonalt.