Frykter at de små bedriftene blir taperne

Landsstyret til Nordkalottfolket landstyre behandlet nylig Korona-tiltakene og situasjonen for de minste bedriftene.

– Nordkalottfolket er sterkt bekymret for utviklingen til de aller minste bedriftene i nord. Samtidig som liv og helse er fokus nå og folk følger de pålegg som er kommet, står tusenvis av bedrifter og arbeidsplasser i fare for å forsvinne, påpekes det fra partiet som er representert både på Sametinget og i fylkestinget.

Tar ikke ut lønn

Regjeringen har slått fast at bedriftene med sunn økonomi skal prioriteres.

– Mikrobedrifter følger ikke nødvendigvis vanlige bedriftsøkonomiske termer for hva som er sunn økonomi. En eier kan over mange år la være å ta ut lønn, nettopp for å bygge opp bedriften, påpekes det.

Tallene spriker

Det kan gi ujevn omsetning eller varelager som mister verdi. Tallene spriker voldsomt fra år til år.

– Med en snever tankegang rundt begrepene sunn økonomi og vesentlig omsetningsfall og høye kostnader, vil de små fort bli taperne, advarer partiet, som mener distriktene og de nordligste fylkene er ekstra hardt rammen

– Det er reell fare for mange konkurser. I tillegg er det langt mer utfordrende å restarte etter en nedlegging i småbedrifter i distriktene, enn det er i byene. Dette er en ekstra risiko og utfordring som må hensyntas når landet skal åpnes opp igjen, heter det.