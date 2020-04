Er du over 65 og har disse symptomene, da skal du testes

nyheter

Som Altaposten kunne melde torsdag formiddag ser situasjonen nå betraktelig bedre ut med tanke på testutstyr for koronavirus, sammenlignet med hvordan ståa var tidligere i uka.

Med mer testutstyr og grunnet en anmodning om å teste flere, utvider kommunen nå testingen.

To grupper skal testes – vel og merke såfremt de har symptomer:

Dersom du har symptomer og er over 65 år, så skal du testes.

Dersom du har symptomer, og samtidig er tilreisende fra Sør-Norge, Møre og Romsdal, Trøndelag eller Tromsø, så skal du testes.

Følgende symptomer ligger til grunn for testing:

Tungpustet

Luftveisinfeksjon, også milde plager

Feber

Hoste

Plutselig tap av luktesans eller smaksans

Akutte magesmerter

– Alle bes om å ta kontakt med egen fastlege. For de som ikke har fastlege i Alta, kan legevakta kontaktes, skriver kommunen.

Hva angår den øvrige befolkningen er rådet å i utgangspunktet holde seg hjemme, ikke minst ved lette luftveissymptomer.

– For øvrig befolkning med lette luftveissymptomer, bør du være hjemme til du føler deg frisk + 1 dag. Du trenger ikke kontakte helsevesenet for testing. Dette er for å begrense bruk av testing og ressurser, skriver kommunen.

Men også her finnes det unntak.

Du kan nemlig også bli testet dersom du har symptomer og:

er helsepersonell

eller har underliggende kronisk sykdom som for eksempel hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft, høyt blodtrykk

eller har vært i nærkontakt med en person som er bekreftet koronasmittet.

– Smitteverntiltakene som iverksettes handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette.

– FHI sin hjemmeside viser til at blant de som er testet i Norge til nå, har 95 % fått negativt prøvesvar. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.