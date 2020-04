nyheter

En av oppfordringene er at de som reiser innenfor egne kommunegrenser, anmodes om å vise ekstra hensyn i påsketrafikken.

– Våre reiseråd er fortsatt gjeldende selv om det er påske. Vi oppfordrer alle som ikke må reise til å unngå kollektivtransport. Dette gjelder også våre fergesamband, hvor det nå er spesielt viktig at alle reisende skal sitte i bilen under hele overfarten, sier fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen (Ap) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hun peker blant annet på linje 550 Korsfjord–Nyvoll, fergesambandet som krysser Kordsfjorden i Alta kommune. De som planlegger å tilbringe påsken i Østre Altafjord bes vise hensyn og skal sitte i kjøretøyet under hele overfarten på fergesambandet. Det vil ikke bli anledning til å benytte salong på overfarten. Det forventes også mange reisende på linje 380 Hammerfest–Sørøystedene, da det også der er mye hyttetrafikk innenfor kommunegrensene.

Bruk sms eller app

De som må reise kollektivt oppfordres til å vise hensyn. For å forhindre smittespredning er det fortsatt kun mulig å betale for kollektivreiser med appen Snelandia Mobillett, eller betale med SMS på Snelandias avganger.

– Den eneste betalingsmåten er mobillettappene vår eller SMS. Dette er et viktig smittebegrensendetiltak for å unngå unødvendig kontakt mellom de reisende og de som jobber i kollektivtrafikken, sier Hansen.

Må vurdere antall reisende

Normalt er det mye trafikk i forbindelse med påske. Selv om det foreligger et hytteforbud forventes det større trafikk i forbindelse med påske. Det vil gjøres fortløpende vurderinger på hvor mange kjøretøy som slippes ombord og de reisende oppfordres til å vurdere reisens nødvendighet.

– Vi går en spesiell påske i møte, og nå er det viktig at alle følger rådene fra myndighetene, slik at vi unngår spredning av smitte, påminner fylkesråden.