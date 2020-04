nyheter

– Vi må bry oss ekstra nå. Ta kontakt med ungene i gata og si at du er der. Ta kontakt med venner og familie som har det ekstra tøft og vis at du bryr deg. Lag en ekstra middagsporsjon eller gå en tur sammen. Det er mange, både familier og enkeltpersoner, som trenger å bli sett nå, forteller daglig leder Grete S. Rugland ved Veiledningssenteret for pårørende.