Tre veier stengt i Loppa

nyheter

Rasfare og ras skaper dårlig med framkommelighet i Loppa for øyeblikket.

Fv 882 mellom Øksfjordbotn og Øksfjord er veien stengt på grunn av rasfare, noe som isolerer veifarende fra Loppa og Hasvik.

For Fv 8014 mellom Sør-Tverrfjord og Sandland er det fare for ras, mens Fv 8018 mellom Tverrfjord ferjekai og Nuvsvåg er det stengt etter et snøras.

Ny vurdering gjøres klokken 15 for disse tre strekningene.

Dette medfører at ordinære fergesamband i Loppa og Hasvik kommune blir innstilt frem til kl. 14.30 pga. stengt fv. 882.

– Reserverute 501 vil da bli aktivert, så fremt ikke fv. 882 blir åpnet. Avganger om Nyvoll vil bli aktuelt. Se boreal.no for oppfølgende info, heter det fra Statens vegvesen.