Tre dager etter at datteren testet positivt fikk mora svaret. Hun var og smittet

nyheter

I helga ble en ung kvinne testet for koronasmitte, under et opphold på Hammerfest sykehus. Testresultatet røpet at kvinnen var smittet med koronaviruset.

Som følge av dette ble også nærmeste familie, i første omgang jentas mor, testet. Onsdag kom svaret.

Altaposten har fått bekreftet at mora har testet positivt.

Kartleggingen av hvem kvinnen har vært i kontakt med er i gang, i samråd med kommuneoverlegen i Alta.