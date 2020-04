Svarer ikke på uværs- bekymringer fra nord

nyheter

I anledning rådmann Bjørn-Atle Hansens hjertesukk over at ministrene ikke engang nevner den tidvis ekstreme situasjonen flere kommuner i nord står overfor, med både uvær, stengte veier og en sårbar luftambulansetjeneste, har Altaposten utfordret helseminister Bent Høie på problemstillingen. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har fått tilsendt en lang rekke spørsmål i sakens anledning.

Responsen fra sentralt hold er kjølig. Via kommuniksjonsavdelingen får Altaposten vite at spørsmålene som var rettet til Høie «bør stilles til Helse Nord».

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen svarer folk i nord som følger:

«Vi har forståelse for at uværet skaper ytterligere bekymring for befolkningen i Finnmark nå. Vi har tillit til at Helse Nord følger opp situasjonen»