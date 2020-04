Historien om bjørnungen som kom hjem

nyheter

Binna med ungen ruslende etter seg er utvilsomt av figurene med høy popularitetsskår. Helleristninger der dyreunger og foreldrene deres er avbildet har noe dypt rørende ved seg. Detaljene i figurene viser stor kunnskap om bjørnene og høy kunstnerisk kvalitet. Huggesporene fremtrer i det vakre berget som om de var laget i går. Forskning på helleristningene i Alta viser at de ble hugget omhyggelig inn i berget for så mye som 7000 år siden. Men nå ser det ut til at den lille bjørnefamilien faktisk har manglet et medlem en stund!