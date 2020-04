Har gått 1200 km på på ski på 14 dager

nyheter

Når vi treffer Petter i skiløypene i Kaiskuru tidlig tirsdag morgen, er han klar for å tilbakelegge de siste 120 km av distansemålet på 1200 km. For 14 dager tilbake var målet langt der framme – og med en visshet om at han måtte legge bak seg nærmere 100 km hver eneste dag de neste to ukene.

– Om jeg er sliten? Ikke utslitt, men jeg merker på kroppen at det har blitt lange dager. Før siste etappe er jeg ikke fullt så motivert som jeg var mandag. Årsaken er at jeg ikke kommer til å få mest kilometer i løpet av de 14 dagene den interne konkurransen har pågått, sier Petter, som uansett blir en god nummer to med sine 1200 km.

Det er en strekning som skiller Alta - Oslo i luftlinje med kun få kilometer.

Ingen i nærheten

Sekudant, kamerat og tilrettelegger, Tor Oskar Thomassen, er imidlertid ikke i tvil om hvem som er den moralske vinneren av konkurransen.

– De øvrige har hatt perfekte løyper, og et føre hvor det koster lite å holde høy fart. Petter har slitt med vind, snøfokk og masse snø. Det koster å tilbakelegge rundt 100 km i opp til 30 cm nysnø slik det eksempelvis var søndag. Ingen har vært i nærheten av det Petter har prestert, mener Thomassen og legger til:

– Petter imponerer enormt. Jeg tror ikke det er mange skiløpere i verden som er mer gjennomtrent, og han har en fantastisk psyke som gjør at han makter å fullføre et slikt kjør over to uker.

Har hjelpere

Da Altaposten traff Petter på stadion i Kaiskuru hadde han flere løpere fra Alta rundt seg. De skulle gi han selskap, og tråkke spor. For været la snø i løypa og Simen Finjord, Brage Bjørnstad, Nikolai Wilhelmsen og Hermann Fiksen, gjorde at det ble lettere å tilbakelegge den 5,5 km rundløypa. Senere på dagen skulle Tor Oskar avløse juniorene.

Tirsdag var det klassisk på programmet, mens det mandag var skøyting. Været mandag tilsa imidlertid ikke skøyting, men tråkkemaskinen fra Alta kommune sørget fra morgenen av for en bred og fast skøytetrase, som rett nok snødde igjen i løpet av dagen. Snøen gjorde sitt til at Petter var dyktig sliten da han mandag avsluttet etter 22 runder og 121 km klokken 18.00. Da hadde han vært i aksjon siden klokken 09.00 på morgen, men kun noen få korte stopp for å få i seg veske og mat inne på stadion.

Intern konkurranse

Fysioterapiutdannede Petter Elliassen er profesjonell skiløper. I år går han for langløpslaget Team Ragde Eiendom. Tidligere i vinter viste han seg som sterkest i det tradisjonsrike Vasaloppet, som er en del av Ski Classics. Eliassen vant også Vasaloppet i 2015 og har en tidligee sammenlagtstriumf i Ski Classics. Også denne sesongen har han vært med i kampen om sammenlagtseieren.

Etter at koronakrisen gjorde sitt til at vårens siste konkurranser i Ski Classics ble avlyst, fant imidlertid de profesjonelle løperne i Team Ragde at de ville konkurrere, selv om det ble gjort på avstand. Sammen med andre i langløpsmiljøet dro de i gang en interntkonkurranse om å gå minimum 1000 km på 14 dager, og kåre en vinner som kom ut med lengste tilbakelagte distanse.

Verdensrekord

Samtidig fikk Team Ragde-kompisene til Eliassen, brødrene Anders og Jørgen Aukland sammen med Joar Thele, nasjonal oppmerksomhet. Det toppet seg søndag kveld da brødrene Anders og Jørgen Aukland, sammen med Joar Thele, avsluttet et rekordforsøk etter 31 timer og 516 tilbakelagte kilometer i Nordmarka.

Det er etter alt å dømme ny verdensrekord. Også Tor Oskar Thomassen lar seg imponere.

– Fantastisk. Det er en utrolig tilakelagt distanse på litt over ett døgn, det selv om forholdene i Nordmarka var perfekte. Petter har valgt å være på ski hver dag og ikke satse på skippertak av denne typen. Begge måtene å gjøre dette på er imponerende selv om bare den ene ble til verdensrekord.

Kritikk mot «kilometerkrigen»

En av verdens beste kombinertløpere, Jørgen Graabak (28), mener at nok får være nok etter den siste tidens kamp i langrennsmiljøet om å gå flest mulig kilometer.

– Jeg er for å pushe grenser og utfordre seg selv. Det synes jeg er skikkelig kult. Samtidig synes jeg at vi som profilerte og rutinerte utøvere skal foran som et godt eksempel i den situasjonen vi er i nå. Det er ikke uten risiko å gå over 50 mil på ski, sier Graabak til NRK.

Graabak la mandag ut en melding på Twitter der han sa at det hadde vært flaut om tilsvarende forsøk hadde endt med unødvendig bruk av helseressurser.

– Når det blir sett i gang så strenge tiltak for befolkningen, som også vi idrettsutøvere skal følge, så synes jeg at vi skal holde oss innenfor rimelige grenser, sier Graabak.

Joar Thele, Petters lagkompis, og en del av søndagens rekordtrio, erkjenner at rekordjaget har gått litt langt i de siste ukene.

– Det er blitt veldig ekstremt, og det er ikke helt bra alt som er skjedd.

– Ingen fare

Tor Oskar Thomassen vil ikke uttale seg om verdensrekordforsøket i Nordmarka, som han kjenner for dårlig. Han er imidlertid helt trygg på at Petter Elliassen ikke vil påføre helsevesenet noen eksra belastning selv om han er ute på ekstrem tøffe skiturer.

– Selv om 1200 km på ski for Petter på 14 dager er ekstremt, er det betydelig mindre ekstremt for Petter enn for selv andre godt trente utøvere. Vi må ikke glemme at treningsturer på over 100 km er normalt for han. For Petter er dette det samme fysiske belastning som en rolig fjelltur vil være for mange, sier Thomassen og legger til:

– Petter tåler dette utmerket. Det er ingen fare for at han skal måtte ha noen form for helsehjelp og skape problemer i disse koronatider. I tillegg har alle som vært en del av dette holdt god avstand slik at smittefaren har vært lik null.