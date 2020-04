nyheter

Den populære hytta på vestsiden av Alta er fullstendig pakket sammen av enorme snømasser etter ukesvis med inferno. I tillegg er hytta stengt på grunn av korona-viruset.

Stengte hyttene

– Nei, hit kommer det verken virus eller folk for tiden, fleiper ildsjel Arne Pettersen i Alta jeger- og fiskerforening. Han forteller at foreningen stengte av hytta på Ongajervi og Paulsenvannet etter at koronaviruset meldte sin ankomst.

Pettersen kjenner utfartsområdet bedre enn de fleste.

– Jeg har aldri opplevd så mye snø her ute som nå, sier Pettersen.

Knallhard snø

Svein Olav Ernstsen er medlem i jeger- og fiskerforeningen og frekventerer ofte hytta i Ongajervi.

– Det er utrolig mye snø, men hadde hytta vært åpen, hadde man naturligvis måket fortløpende. De spesielle er hvor ekstremt hard snøen er rundt hytta. Det er praktisk talt umulig å komme gjennom dette panserlaget, smiler Ernstsen, som har tatt bildene for Altaposten.

– Er det noen materielle skader?

– Neida, dette skal gå helt fint når mildværet kommer, sier han.

Avlyser fiskekonkurranse

Arne Pettersen forteller at både snømengdene og korona-krisen gjør at den populære fiskekonkurransen på Mathisvannet blir avlyst.

– Vi kan ikke samle folk i disse tiden, men i tillegg er det ganske så skummelt på vannet. Det er en meter snø på isen, og den kan isolere farlige råker. Jeg vil faktisk advare folk mot å ferdes på vannet, spesielt hvis man ikke har sikkerhetsutstyr, for eksempel pigger, sier Arne.

– Fort gjort

I fjor opplevde Pettersen selv å gå gjennom isen.

– Forsøk på en liten snarvei på tilsynelatende trygge forhold, endte i en råk under snøen. Jeg hadde ikke med utstyr, men var heldig som hadde med meg en kompis med pulk. Da ble jeg trukket raskt opp, forteller Pettersen, for å synliggjøre hvor fort det kan skje.

Pettersen lover at Kåfjord jeger- og fiskerforening kommer sterkere tilbake til neste år.

– Vi har allerede diskutert fine pengepremier, så etter unntaksåret kommer vi sterkt tilbake, lover Arne.