– For min egen del har jeg valgt å droppe hyttepåske i år

Som følge av tiltakene iverksatt for å få bremset spredningen av koronaviruset går det mot en påske utenom det vanlige for mange hytteeiere. Flere steder i landet har hytteforbudet blitt møtt med motstand. Fra lokale hytteforeninger i Alta meldes det om at de har respekterer bestemmelsen fra myndighetene, selv om man i Alta også har anmodet at man dropper hyttebesøk i egen kommune. Begrunnelsen er at de ikke vil ha aktivitet som kan ramme kapasiteten til helsevesenet og dermed oppta tiden til helsepersonell.