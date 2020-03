Tre koronasmittede i Alta friskmeldt

nyheter

Alta kommune melder i en pressemelding at totalt fem personer har testet positivt for koronavirus i Alta kommune, inkludert den unge kvinnen mandag fikk positivt prøveresultat.

– Tre av disse fem er friskmeldt og har avsluttet sin isolasjonsperiode, skriver kommunen i pressemeldingen.

Kvinnen som fikk påvist smitte under et opphold ved Hammerfest sykehus er ifølge kommunen i isolasjon.

Totalt vil rundt 15 nye personer testes i løpet av tirsdag.

– Kommuneoverlegen melder at han har fått svar på flere tester i går, samt at han venter noen testsvar i dag. Kommuneoverlegen melder videre at samtlige som er testet vil bli kontaktet når svar foreligger, skriver kommunen.