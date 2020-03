Streamer kveldens bingosending

nyheter

Altaposten kjører en aldri så liten testrunde i forhold til kveldens TV-bingo.

– Det har vært en bingoboom, og vi ser at flere og flere har lyst til å spille. Grunnet den store økningen i interessen fant vi ut at vi ville forsøke å streame dette over nett. På den måten blir spillet enda mer tilgjengelig for de som ikke har tilgang til TV Nord på Altibox, Canal Digital eller andre TV-løsninger, sier teknisk ansvarlig Even Martinsen hos Altaposten.

Korona-tiden gir bingodilla Når de ikke fikk jobbe med å planlegge ny festival, begynte vennene å spille bingo.

Han forteller samtidig at nett-sendinga har en liten ulempe sammenlignet med TV-sendingene:

– Det er en forsinkelse på mellom 30 og 40 sekunder som vi ikke kommer utenom. Det må folk være obs på. Av samme grunn oppfordrer vi folk til å helst spille på vanlig TV, da forsinkelsen er mindre her. Vi håper likevel at folk vil være tålmodige og ha forståelse for at det er sånn det er, sier han.