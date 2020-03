– Vi har god kontroll på hvem den smittede har vært med i det siste

nyheter

Tirsdag formiddag opplyste Hammerfest kommune om at en kvinne fra Alta hadde fått påvist koronasmitte ved Hammerfest sykehus. Kvinnen var innlagt for noe annet, men ble testet her.

I går kom testresultatet, og det var positivt. Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at det kommunale apparatet ble satt i sving umiddelbart. Kartlegging er gjort og flere personer skal nå testes.

– Vi har god kontroll på henne og hvem hun har vært med den siste tiden. Kommuneoverlegene har snakket med henne og med familien, og de har god kontroll på hennes bevegelsesmønster og hvem hun har vært med, og mener dermed å ha god kontroll på eventuell smittespredning. Men mer enn det vet vi ikke per nå, sier rådmannen.

Personer i kvinnens omgangskrets testes nå.

– Både familie og noen andre personer blir testet. Det er prosedyre, for å være på den sikre siden og for å eventuelt avdekke spredning, sier Hansen.

– Hva skjer nå, skal hun hjem?

– Det er noe legene må vurdere, om kvinnen kan være i isolat hjemme eller om vi skal skaffe en plass til henne. Vi vet ikke ennå, men hun må utskrives og må dermed i isolat et sted. Her er det kommunelegene som tar en vurdering, sier rådmann Hansen.