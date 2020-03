Vikingen på Sørøya tar av på nettet

nyheter

– Dette er bare artig, sier Freddy Eilertsen, som har kjørt langs disse brøytekantene mange ganger i vinter.

Viking Redningstjeneste er med som følgebil for å frakte utstyr til vindmølleparken ved Dønnesfjorden på Sørøya. Veien de ferdes på er anleggsveien dit. Bilen fra Alta er med som supportbil for en stor kranbil.

– Vi er med mest i tilfelle det skulle skje noe. Dette er jo ikke en brøytet vei til vanlig, sier Eilertsen.

Han delte videoen på TSI Norway sin Facebook-side, og i løpet av to døgn har den 12.000 visninger.

Det er Kent Ericsson som sitter bak rattet, mens Freddy har hoppet ut for å filme litt. Vi får vite at det brukes en hjullaster med snefreser på gaflene for å brøyte langs de høye kantene. Det freses i tre etasjer, og blir det altfor høye brukes også en gravemaskin.