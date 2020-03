Uværet stenger kysten: – Jeg ser ingen ministere nevne dette med et ord

nyheter

Søndag ettermiddag var blant annet Sennalandet og Kvænangsfjellet stengt, mens det var kolonnekjøring over Hatter. Indre Riksvei, Rv92, så vel som E6 fra nord for Kvænangsfjellet inn til Alta var åpen for normal ferdsel.

Mandag er fortsatt en rekke strekninger stengt eller kolonnekjørt.

E6 over Kvænangsfjellet er stengt

E6 over Sennaland er kolonnekjørt

E6 over Hatter er kolonnekjørt

Rv94 inn til Hammerfest er kolonnekjørt

I tillegg er en lang rekke mindre trafikkerte ferdselsårer stengt eller kolonnekjørt.

Nytt uvær kommer straks

Tirsdag ventes det at værsituasjonen forverrer seg.

På værvarselet for yr.no fremgår det at det over Sennalandet er forholdsvis rolig i dag, mens det i morgen skal blåse opp. Stiv kuling fra sør gjør at sjansen er overhengende for at vi vil våkne til stengte veier tirsdag. Også onsdag er det ventet betydelig med vind som kan skape problemer.

I Hammerfest ventes samme værtype de kommende dager, kraftig vind tirsdag og fortsatt friskt onsdag.

Over Kvænangsfjellet er tirsdagen forventet å bli ille, men her blir onsdagen ventelig bedre værmessig sett enn hva vi opplever i dag.

Begrenset tilgang

Alta-rådmann Bjørn-Atle sier i et intervju med Radio Alta at han registrerer at landets ministere ikke har vært spesielt opptatt av akkurat dette.

– Jeg ser ingen av ministrene nevne været vi har i Finnmark på sine pressekonferanser. Både i Troms og i Finnmark har det vært mye dårlig vær, uten at det har vært nevnt med et ord, sier Hansen, og sikter blant annet til søndagens pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og næringsminister Iselin Nybø (V).

Snøfallet vi har og uværet vi har hatt vil fortsette ut uka, slik det ser ut nå.

– Og det gjør at tilgangen for befolkningen i Finnmark har til spesialiserte helsetjenester er veldig begrenset. Det er et viktig moment i forhold til det å kontrollere spredninga av koronaviruset. Vi må klare det i alle fall til over påske, da været nok blir bedre, veiene blir sjeldnere stengt og været mer stabilt.

Må hindre smitte

Rådmannen registrerer at helseminister og næringsminister under pressekonferansen var opptatt av å få de nordnorske kommunene til å droppe lokale bestemmelser, blant annet knyttet til karantene for personer som kommer tilreisende sørfra.

– Men vår strategi er å begrense smittespredningen så lenge vi kan, i alle fall til det er mindre uvær og sjeldnere stengte veier. Da kan vi ikke ha 150-200 påskegjester som kommer flyvende inn og som potensielt tar med seg smitte hit. Vi ønsker ikke påskegjester sørfra, da sannsynligheten er stor for at en eller flere har med seg smitte. Derfor er det foreløpige ønsket at karantenen for folk som kommer fra sør for Trøndelag blir gjeldende over påske, sier rådmannen.