Nekter å oppheve strenge regler

nyheter

Flere kommuner i nord vil fortsette med den såkalte «søringkarantenen», til tross for at regjeringen mener det ikke er behov for lokale karanteneregler.

– Av smittevernfaglige hensyn vil vi holde oss til karantene for dem som kommer sør for Nordland. Det er fremdeles økning i antall smittetilfeller i Trøndelag og sørover, sier Fauske-ordfører Marlen Rendall Berg (Sp) til NRK.

Hun håper samtidig at andre kommuner i nord vil følge samme praksis som Fauske.

Hun går med det imot helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). På søndagens pressekonferanse om den nye veilederen for kommunene om lokale karanteneregler, understreket han at regjeringen mener det ikke er behov for egne lokale karanteneregler, gitt de strenge tiltakene som er iverksatt nasjonalt.

– Vi anbefaler derfor kommunene ikke å innføre egne generelle regler om karantene eller restriksjoner, sa Høie.

Men heller ikke Tromsø vil endre på sine lokale regler og retningslinjer.

– Vi vil ha mindre trafikk til Tromsø fra sør for Dovre. Vi vil heller ikke risikere å utfordre kapasiteten på UNN. Det er et sykehus for hele landsdelen, og det må vi ta vare på, sier Tromsø-ordfører, Gunnar Wilhelmsen (Ap). (©NTB)