Nå kan håndverkere sørfra reise hit uten å risikere karantene

Søndag kveld presenterte helseminister Bent Høie (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og trekløveret LO, NHO og KS den nye veilederen for karantenebestemmelser. Denne har som mål å få på plass felles regler for kommunene, i etterkant av at flere kommuner over hele landet innførte til dels strenge karantenebestemmelser for å hindre koronaviruset i å spre seg.