Studentbarnehagene holder åpent for barn av samfunnskritisk personell

Alle studentbarnehagene er åpne og driver etter behov, slik at alle barn av samfunnskritisk personell har et trygt sted å være. Det opplyser Norges arktiske studentsamskipnad i en pressemelding.

Maks fire barn per base

Den første uka var det kun én av studentbarnehagene i Tromsø som var stengt, men også den åpnet fra denne uka. Dette betyr at Tromsø har alle sine fem barnehager i drift, og det samme gjelder barnehagene i Narvik og Alta.

– Antall barn varierer fra dag til dag, og det er én eller to åpne baser per barnehage etter behov. Studentbarnehagene følger anbefalingen om maksimalt fire barn per base. De nye retningslinjene for de ansatte gir både dem og familiene som benytter seg av tilbudet en trygghet om at sikkerheten er ivaretatt. Og som anbefalt, er det mye utetid, sier avdelingsleder for studentbarnehagene, Hilde Kanestrøm..

Hun berømmer både de ansatte og kommunene.

– De ansatte måker tak og vasker barnehagene, og står på for at barnehagene kan være åpne. Det gjør at vi kan ha en lav og rolig drift med normal åpningstid. Kommunene gjør også en god jobb og støtter godt opp om også private barnehager med informasjon og tilgjengelighet. Det gir trygghet for oss som driver barnehager, sier Kanestrøm.

16.000 studenter

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16.000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø, opplyser Kanestrøm.