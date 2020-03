Stenger løypa til Iešjávri av hensyn til reinen

nyheter





Fylkesmannen i Troms og Finnmark har besluttet å stenge scooterløype løype 9 fra Joatka til Iešjávri fra og med søndag 29. mars av hensyn til dyrevelferden.

– Det er et akutt behov for å stenge løypa da en stor reinflokk har ankommet området der løypa går. Dyrene har redusert kondisjon på grunn av svært vanskelige beiteforhold og det er derfor avgjørende for dyrevelferden at reinen ikke blir forstyrret av snøskuterkjøring, melder FM i en pressemelding.

Lite trolig

Skal vi tolke FM rett kan scooterfolket belage seg på å finne andre utfartsområder resten av sesongen.

– Slik beitekrisen har utviklet seg, og med tanke på at det de kommende dagene og ukene vil komme et jevnt innsig av rein i området på trekk nordover, er det lite trolig at løype 9 vil bli åpnet igjen denne vinteren, uttaler de

Alle dispensasjoner for å kjøre i de delene av løypene som er stengt for motorferdsel, er nå midlertidig opphevet. Det betyr at hvis dette midlertidige motorferdselsforbudet oppheves, er dispensasjonen gyldig igjen.

– Bakgrunnen for motorferdselforbudet er hensynet til rein på vinterbeite. Beitekrisen gjør reinen svært sårbare for forstyrrelser. Reinen må få ro til å beite på de få, gjenværende områdene med tilgjengelige beiter. Vi ber alle vise særskilt hensyn, skriver Fylkesmannen.

Mange andre løyper i Alta kommune er åpen for ferdsel. Sjekk lista her Alta kommunes hjemmeside.