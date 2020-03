Koronanyheter kan gi ny omtalerekord i norske medier

nyheter





Medieovervåking- og analysebyrået Retriever mener omtalen av viruset kan overgå 22. juli-dekningen.

Retriever har gått gjennom redaksjonell omtale av koronaviruset i norske medier på nett og papir, i tillegg til omtalen hos de største kringkasterne på radio og TV siden 1. januar, skriver Aftenposten.

Opptellingen viser at viruset et omtalt i 137.253 saker på mindre enn tre måneder.

– Normalt blir det publisert mellom 7.000 og 8.000 oppslag i disse mediene totalt i løpet av ett døgn. Nå ser vi at det blir publisert like mange saker kun om koronaviruset på et døgn. Så det er massivt, sier daglig leder Guro Lindebjerg i Retriever til avisen.

Hvert sjette oppslag som er publisert i norske redaksjonelle medier i 2020 har handlet om koronaviruset, viser analysen.

Fram til i dag er det dekningen av 22. juli-terroren som er den mest omtalte nyhetssaken i norske medier siden 1945. Den saken ble omtalt i 150.000 artikler fram mot jul 2011.

– Og det var etter nesten et halvt år. Nå har vi rundet 130.000 oppslag på tre måneder, og dette er ennå ikke over, sier Lindebjerg.

Sarsviruset ble for øvrig omtalt 5.000 ganger i norske medier mellom februar 2003 og ut juli 2003, mens svineinfluensaen fra 2009 fikk 57.000 medieoppslag i Norge på ett år.