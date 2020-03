nyheter





1 av 3 bedrifter svarer i NHOs nasjonale medlemsundersøkelse at de er redde for å kunne gå konkurs på grunn av Koronakrisen. I Troms og Finnmark er det 36 prosent av bedriftene som frykter dette.

– Nå handler det om et være eller ikke være, sier Målfrid Baik regiondirektør NHO Arktis, i en pressemelding.

Stor reiselivsnæring

Hun konstaterer at det ikke er noen umiddelbar lysning i tunnelen i et fylke som rammes knallhardt. Det er bare en måned siden det var full optimisme i Finnmark, ikke minst i Alta, hvor reiselivsbedriftene stod i kø for å ta imot cruiseturister fra hele verden. 12.mars var det bom stopp da Alta kommune slo ned bommen og nektet flere cruiseskip å klappe til kai. Et tiltak de fleste andre norske byer og innførte omtrent samtidig.

– Den fjerde medlemsundersøkelsen etter at koronakrisen startet for alvor i Norge, viser fortsatt – ikke overraskende – et nedslående bilde. Tallene, som er hentet inn torsdag og fredag denne uken, viser det grimme alvoret. Vår region merket raskt konsekvensene. Noe av årsaken er at vi har ei stor reiselivsnæring, der hele 89 prosent av bedriftene har permittert ansatte, kommenterer Baik.

Ikke nok å vaske hendene

Hun mener myndighetens råd om hygiene dessverre ikke er nok.

– Vask hendene, hold avstand og hold ut, er oppfordringene fra myndighetene. Hygiene og distanse skal vi klare, men realitetene er knapt til å holde ut. Nå handler det om eksistensen for mange bedrifter. Det er dette som er virkeligheten.

Hun fester lit til kompensasjonsordningen som ble lansert sist uke.

– Jeg håper og tror det vil hjelpe bedrifter som nå ikke har nok inntekter til å betale sine kostnader. Det var en viktig seier for oss. Samtidig er vi helt klart ikke i mål – det trengs mer, i tillegg til de andre pakkene som har kommet, sier Baik og føyer til:.

– Det gir ingen mening at det som i utgangspunktet er sunne bedrifter, skal gå overende på grunn av smittevernstiltak. Det er trist og fortvilende.

NHO-sjefen mener dog man ikke må la seg henfalle helt til fortvilelsen.

– En kan bli nedtrykt av de dystre tallene. Men samtidig som vi prøver å redde bedriftene dag for dag, må vi også se hvor Norge skal være om noen år. Vi må ha tiltak som bidrar til at norske bedrifter kan omstille seg og komme ut som ledene på sikt.

NHO-undersøkelsen viser at:

· 56 prosent har gjennomført permitteringer (50 prosent forrige uke). Og fortsatt sier 75 prosent at det kan bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid. De regionale tallene for Troms og Finnmark viser at 64 prosent har permittert og 77 prosent vil trolig gjøre det i fremtiden.

· 4 prosent har gjennomført oppsigelser, mens 15 prosent har planer om oppsigelser. (Ikke spurt om tidligere.) De regionale tallene er henholdsvis 3 prosent og 13 prosent.

· 1 av 3 bedrifter (32 prosent) opplever en reell risiko for konkurs. Nesten halvparten (42 prosent) av de minste bedriftene (med 9 eller færre

ansatte) vurderer konkursrisikoen som reell. (Ikke spurt om tidligere.). Dette stemmer godt med de regionale tallet som ligger på 36 prosent.

· 1 av 3 bedrifter (32 prosent) mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid som følge av koronaviruset (29 prosent i forrige uke). I Troms og Finnmark viser tallene hele 36 prosent.

· 84 prosent har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset. Enda litt høyere enn forrige ukes 82 prosent. Her ligger vi på skremmende 87% i vår region.

I tillegg til den nasjonale undersøkelsen har NHO Arktis kjørt en ringerunde til over 100 bedrifter der alle bransjer er dekt for å få endra nærmere kjennskap til situasjonen bedriftene har og høre deres konkrete innspill til tiltak, forteller Baik.

Resultatet av ringerunden stemmer godt med den utsendte medlemsundersøkelsen. Reiselivet var bransjen som først ble påvirket av koronakrisen med redusert etterspørsel og kanselleringer. I den første fasen hersket det bekymring over dette men også forvirring og et stort informasjonsbehov vedrørende praktiske konsekvenser av tiltak som ble innført av myndighetene. Deretter har de andre bransjene også blitt gradvis mer og mer påvirket av forhold som ordrestopp, karantene, sykemeldinger, lokale restriksjoner og reiserestriksjoner.

Undersøkelsen er gjennomført 26. og 27. mars, med 5192 svar nasjonalt. (Det er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet.)