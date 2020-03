Uklart hva som skjer etter påske

nyheter

Halvveis ut i perioden med en nærmest fullstendig nedstengning av det norske samfunnet, er det helt uklart hva som skjer med tiltakene etter påske.

– Det er noen tiltak som lett kan forlenges gjennom hele epidemien, uavhengig av lengde. Andre er så inngripende at vi må nøye vurdere om de har nytte i forhold til kostnad og skade, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

– Kan dere nå si noe om effekten av tiltakene?

– Nei, det er for tidlig. Vi må vente til vi har samlet inn data i halvannen uke til. Da skal vi prøve å si noe, forhåpentlig om hvilke tiltak som virker best og hvilke som er mest inngripende, i forhold til noe som er lettere å videreføre, sier Forland.

12. mars besluttet regjeringen de mest dramatiske tiltakene noensinne i fredstid: Skoler og barnehager ble stengt, frisører, treningssentre og svømmehaller måtte lukke dørene og fritidsreiser ble frarådet.

Uklare konsekvenser

24. mars gikk regjeringen inn for å «slå ned» koronaviruset med enda strengere restriksjoner på folks bevegelser. De inngripende tiltakene ble forlenget til 13. april.

6. april skal et ekspertutvalg legge fram sine vurderinger av om koronatiltakene er samfunnsøkonomisk forsvarlige. 8. april kommer regjeringen med en ny beslutning om tiltak, basert på faglige vurderinger fra FHI og Helsedirektoratet.

– Da vil vi se på effekten av de tiltakene som er innført, de negative konsekvensene av tiltakene, situasjonen for veien videre og alternative strategier, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Det er foreløpig uklart hvor lenge nedstengningen vil vare, om tiltakene virker og i så fall hvilke tiltak som virker.

Konsekvensene av tiltakene er uklare for storsamfunnet og økonomien. Det samme gjelder på individnivå, for skolebarn som må takle hjemmeundervisning, arbeidstakere som blir permittert og sårbare grupper.

Bryte smittekurven

Det er dessuten uklart når smittetoppen kommer. Forland vil nødig ha noen bestemt oppfatning om det.

– I Kina, Sør-Korea og Singapore har de klart å bryte smittekurven i løpet av et par måneders tid. Det er én tenkning, men modellene våre tilsier også at dette kan dra mye lenger ut, sier han.

Koronaviruset ble påvist i Norge for første gang 26. februar. I FHIs forrige modell var anslaget at en smittetopp kunne komme mellom april og august, men Forland presiserer at det er stor usikkerhet rundt dette:

– Etter påske, når vi har fått flere data, tror jeg vi kan si noe mer konklusivt om det.

Fungerende assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier FHIs smittevernråd og kunnskap, samfunnsmedisinsk informasjon og informasjon fra sykehus, behandlingsmiljøer og forskning vil påvirke direktoratets råd til myndighetene.

– Det er hele tiden smittebegrensende effekt som er stikkordet – mest mulig av det, minst mulig konsekvenser, sier han.

Tiltak til utbruddet er over

Aftenposten har fått innsyn i et notat fra 23. mars hvor FHI gir helsedirektøren råd om hvilke tiltak som bør opprettholdes så lenge utbruddet varer. Der heter det at alle i risikogrupper må isolere seg så lenge utbruddet varer.

Nordmenn må holde minst én meters avstand så lenge utbruddet varer, droppe håndhilsing og gå i karantene hvis man har vært i nærkontakt med syke, uavhengig av symptomer.

Helt til utbruddet er over, anbefales full isolasjon av alle syke ved sykehus og sykehjem, adgangskontroll ved alle helseinstitusjoner og bruk av hjemmekontor så lenge som mulig.

– Vi ønsker nå å få tiltak som virker, slik at vi får en avflating av kurven og forhåpentligvis ikke en spiss topp, men en flat kurve og en epidemi som kan rulle lavgradig i samfunnet over lengre tid, sier Forland.

(©NTB)