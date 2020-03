Bruker 70 millioner, uten å være sikker på det medisinske grunnlaget

nyheter

Pasienter som ikke får psykisk behandling innen en gitt frist, får tilbud om privat behandling på sykehusets regning – uten at det offentlige får innsyn.

Dette koster helseforetaket Finnmarkssykehuset 70 millioner kroner i året, skriver NRK.

– Det er litt spesielt at de private aktørene kan ta pasientene til behandling i det uendelige, og så mye som vedkommende vil. Jeg er heller ikke alltid sikker på at det er medisinsk grunnlag for det de holder på med, sier medisinsk fagsjef Harald Sunde i Finnmarkssykehuset.

Ifølge Sunde fører regelen til en ond sirkel, ettersom tapet av pasienter fører til mindre penger fra staten, og flere fristbrudd.

– De private kunne fått et visst antall konsultasjoner, eller gjennomføre behandlingen innen en viss periode. Eventuelt kunne Finnmarkssykehuset fått pasientene tilbake når vi har ressurser til det, foreslår Sunde.

Styreleder Per Johannessen i Ressursklinikken, som er en av de private aktørene som har fått inn pasienter på grunn av fristbrudd innen psykisk helsevern, mener all behandling de gir er nødvendig og styrt av det helsefaglige.

– Vi driver ikke med noe overbehandling, for å si det slik. Det skal gis et forsvarlig tilbud, og da kommer forsvarlighetsprinsippet inn, som er nedfelt i gjeldende helselovgivning, sier han. (©NTB)