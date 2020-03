nyheter

Koronaviruset gir en annerledes hverdag for de fleste. For mange betyr det overflødig mye tid hjemme. Det er årsaken til at Finnmark Friluftsråd fredag starter «Lekende Lett».

– I disse dager er det mange som får føle «brakkesyken». Da er det ekstra godt for store og små å komme seg ut, om så bare rett utenfor døra. Vi inviterer derfor til vår nye konkurranse, sier Kristine Hetlesæter i Finnmark Friluftsråd.

Kryss av aktivitetene

– Vi har laget en aktivitetsbank med forslag til uteaktiviteter, der noen er slik at de kan gjøres flere på samme dag, andre tar kanskje litt lenger tid. Vårt tips er at de som blir med velger en aktivitet hver dag, forklarer Hetlesæter.

Konkurransen fungerer slik at man skriver ut aktivitetsarket og krysser av etter hvert som man gjennomfører aktivitetene. Nederst er det også laget plass til aktiviteter man kommer på selv.

Når man har gjennomført fem aktiviteter, kan man registrere seg på perletur.no innen 24. april, og vil da være med i trekningen av buffer, sitteunderlag, termos, turkniv, Spikkeboka, kompass, hodelykt og en sovepose.

Del bilder

Det oppfordres også til å dele bilder av aktivitetene. På Facebook kan man legge de inn i kommentarfeltet til Finnmark Friluftsråd, og på Instagram kan man merke bildene med #perletur. Kreativ bidrag vil også her bli premiert underveis.

– Finnmark Friluftsråd presiserer at aktivitetene skal skje på en helsemessig forsvarlig måte, hvor man til enhver tid følger myndighetenes anbefalinger. Ikke oppsøk andre utenfor husstanden, men utfordre gjerne familier, venner og naboer via sosiale medier, skriver friluftsrådet.