– Hvorfor lager de en sak etter bygdesladder? Fylkesmannens rapport viser at vi ikke har ligget i området i to uker

Ellen Marit Somby Hætta i distrikt 40 er rasende etter at Anders Nils Buljo til Altaposten 25.mars uttalte at deler av distrikt 40, Orda hadde ligget på deres høstbeiteområde mellom Maze og Suolovuopmi i to uker. Buljo sa at han både hadde fått tips om dette og at han selv hadde vært på befaring og fått dette bekreftet.