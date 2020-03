Skred stengte veien i Nordkapp

nyheter

Finnmark politidistrikt opplyser at det i natt har gått et større snøskred på E69 ved Molvikneset. sør for Repvåg i Nordkapp kommune.

Skredet har stengt veien, men det er ikke noe som tyder på at biler er kjørt inn i raset.

– Entreprenør er på vei til stedet for å fysisk stenge veien, samt ta vurderinger på rasfare og rydding av vei, opplyste politiet i natt.

Mellom 100 og 150 meter av autovernet er revet bort, opplyser operasjonsleder Eirik Pedersen i politiet i Finnmark til NTB.

Det var ambulansepersonell på vei til Honningsvåg som oppdaget skredet.

– Det er ikke uvanlig at det går skred i dette området, spesielt når det er mildvær som nå, og snøen blir tung. Men dette var et brukbart stort skred, sier Pedersen til NTB.