Nokas-ansatte får ikke munnbind som smittevern

nyheter

Altaposten publiserte onsdag en sak der Nokas-ansatte ved sikkerhetskontrollen på Alta lufthavn savnet munnbind som en del av smittevernstiltakene mot det aggressive koronaviruset. Arbeidsgiver Nokas Alta opplyste på sin side at de hadde forsøkt å få tak i munnbind de to siste dagene, men at alle lagrer var tomme. Nå er saken om munnbindene avklart.