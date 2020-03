Gir gass ved å forsere prosjekter for minst 100 millioner kroner

nyheter

– Nå står alt stille. Vi må få folk i arbeid så raskt som overhode mulig og Alta kommune må være beredt til å bidra, sier Ap-duoen Monica Nielsen og Ole Steinar Østlyngen.

Formannskapet møtes i dag

I dagens formannskapsmøte vil Ap sammen med SV, Sp og KrF be om politisk samling rundt en offensiv strategi når korona-viruset slipper taket. Posisjonen har flertall, men mener det er en fordel med felles strategi for å få hjulene igang i Alta.

I forslaget bes det om at administrasjonen skal lage en prioritert liste med kommunale prosjekter som kan framskyndes, med fokus på å få folk i arbeid og næringslivet i gang.

– Dette skal finansieres med lån og tas over investeringsbudsjettet. Beløpet for 2020 bør være på minimum 100 millioner kroner, mener ordfører Nielsen og Østlyngen.

Helse prioritert

Den politiske ledelsen legger ikke skjul på at den globale krisen og pandemien er krevende. I tillegg til de helsemessige utfordringene som er prioritert akkurat nå, vil det melde seg et ekstremt behov for oppbygging etter hvert.

– Da må vi være klare og bidra til at næringslivet kommer igang raskt. Vi kan ikke bruke tid på langdryge prosesser, men være beredt til å sette igang umiddelbart, sier Ole Steinar Østlyngen.

– Vi ser konturene av en enorm økonomisk nedtur, som vil medføre mange konkurser og høy arbeidsledighet, begrunner de.

– Vi representerer Arbeiderpartiet, da kan det ikke være en overraskelse at det er jobber og sysselsetting som blir vår prioritet når vi skal tilbake til det normale, påpeker Østlyngen.

Rask saksbehandling

De er forberedt på at det vil ta tid å reparere skadene og mener næringslivet fortjener en offensiv kommune. Det handler ikke bare om pengebruk, men om at ja-kommunen trer fram.

– Plan og byggesak skal prioritere og framskynde saker, som kan bidra til økt aktivitet i kommunen, mener Nielsen og Østlyngen.

– Hvilke konkrete prosjekter kan bidra til å skape arbeidsplasser?

– Administrasjonen har nok best oversikt over hvilke prosjekter som egner seg best. Lista de lager vil være et godt grunnlag for å sette igang prosjekter som får næringslivet igang, enten det er snekkere, rørleggere eller andre. Kanskje 100 millioner er i minste laget, men det får vi se etterhvert, sier Østlyngen.

E6 og Kløfta

Ap-representantene mener også at de må tørre å tenke større, nemlig store vei - og anleggsprosjekter der Altas næringslivet er konkurransedyktige. I forslaget til formannskapet ber de også administrasjonen om å lage en kort uttalelse om statlige prosjekter som er klare til snarlig realisering. De har allerede jobbet inn mot sentrale politikere og mener det bør være mulig

Det bes om et spesielt fokus på E6 vest fra Hjemmeluft til Alta Sentrum, og det prioeriterte prosjektet i Kløfta på E45.

– Begge prosjektene er ferdig regulerte og klart til oppstart i 2020, hvis Staten bidrar til finansiering av dette, fastslår de.

Uttalelsen fra formannskapet skal da også sendes til Transportkomiteen og Finnmarksbenken på Stortinget.

Lavere skatteinngang

Ordfører Monica Nielsen er forberedt på at Alta kommune vil ha økonomiske utfordringer. Den massive helse-mobiliseringen er nødvendig, men ikke gratis, selv om det kommer ekstra midler. Når næringslivet sliter betyr det lavere skatteinngang og mindre penger å rutte med for fellesskapet.

– Akkurat nå er fokuset 100 prosent på at vi skal være der for Altas innbyggere i krisen, at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå smittespredning og at innbyggerne ikke blir alvorlig syke, sier ordføreren, som roser alle helsearbeiderne som står på.

Kriseledelsen har vært offensiv hele veien, samtidig som de er forberedt på en topp i pandemien.

– Samtidig må Alta kommune gjøre sitt for å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting. Jeg er imponert av de mange initiativene som tas, blant annet portalen som Alta næringsliv har skapt for å bringe varer hjem, eksemplifiserer Nielsen, som mener vi er midt i en dugnad som kan vare en god stund.

– Langt verre stilt

Ole Steinar Østlyngen er ikke bare politiker, men er en av de største bilforhandlerne. Altaposten kunne nylig fortelle om permitteringer i bransjen. Østlyngen er selv permittert 80 prosent.

– I bilbransjen går tross alt hjulene rundt, men vi har næringsdrivende som er langt verre stilt, som har fullstendig stillstand, enten det er frisører eller reiselivsbedrifter. I tillegg til at sentrale myndigheter må gjøre sitt, er det viktig at vi i kommunen er klare til å få igang aktiviteten.