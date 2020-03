Åpner lavterskeltilbud over telefon

nyheter

Lørdag klokken 15 åpner «Hjerteromtelefon», som er et gratis tilbud for alle som ønsker noen å snakke med. Målet med telefonlinjen er å bidra til mindre ensomhet blant folk.

Gode møter over telefon

Ettersom den ordinære aktiviteten på Hjerterom er stengt inntil videre på grunn av koronakrisen har de i samarbeid med et annet lavterskeltilbud, Møteplassen, valgt å åpne en telefonlinje der de som ønsker noen å snakke med kan ringe inn. En del av tanken bak telefonlinjen er at mennesker blir mindre ensomme når de møtes, og nå vil de få til gode møter over telefonen.

– Behovet for å ha kontakt med andre og å ha noen som kan støtte deg blir ikke borte når samfunnet for øvrig stenger ned, sier Heidi Tangstad, daglig leder ved Betania Alta, som er stiftelsen som står bak de to lavterskeltilbudene.

Terskelen er lav

Hun forteller videre at selv om Hjerterom for tiden er stengt, er det viktig for dem å være tilgjengelige for de som ønsker det. Hun understreker at samtalene styres av den som ringer inn og hva den enkelte selv ønsker å snakke om. Det kan være dagligdagse ting eller vanskelige ting. Terskelen er lav. Tangstad opplyser videre at de som betjener telefon har erfaring og egenskaper som gjør at de egner seg til oppgaven.

– De som bemanner telefonen skal ikke være terapeuter, sjelesørgere eller hjelpere utover det å være et medmenneske som det er godt å snakke med, forklarer hun og legger til at tilbudet er åpent alle ukedager og gjennom hele påsken.

– Og for de som ønsker noen å snakke med kan ringe eller sende sms til telefon 477 99 136, avslutter hun.