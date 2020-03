Ung mann koronasmittet i Hammerfest

nyheter

Avisa Hammerfestingen kan torsdag melde at en ny person er bekreftet smittet i Hammerfest:

– I dag tidlig fikk vi en ny bekreftet smitta. Dette betyr at vi nå har tre med bekreftet koronasmitte i Hammerfest, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss til avisa.

Det er snakk om en ung mann, som også har vært i utlandet.

– Dette er en frisk mann, men som har luftveissymptomer og som siden han kom hjem fra utlandet også har vært i karantene. Han har utviklet symptomer, som har ført til at han har blitt testet, sier Næss til Hammerfestingen.

Det pågår nå smittesporing rundt den smittede.

Onsdag ble det kjent at en voksen dame bosatt i Hammerfest, som har vært i utlandet, har fått påvist smitte.

Hammerfest har nå også endret testkriteriene, og avviker nå lokalt fra FHI sine retningslinjer, sier Næss til avisa.

– Dette betyr at alle tilreisende fra utenfor Norge og sør for Trøndelag, og 14 dager tilbake i tid. Hvis disse utvikler symptomer som luftveisproblemer, feber, hoste, eller tap eller endring av smak og luktesans, så kan disse personene kontakte sin fastlege og kunne bli testet, sa ordføreren under dagens pressekonferanse.