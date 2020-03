nyheter

UP gjennomførte fartskontroll i Buktabakken onsdag ettermiddag.

Det gikk bra for de aller fleste, men to bilister ble stoppet. Den ene fikk forenklet forelegg for fart.

– Den andre ble anmeldt grunnet mange prikker. Høyeste hastighet var 61 km/t i 50-sonen, opplyser politiet.