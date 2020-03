Forsvaret skal hjelpe med å bringe fôr til reinflokkene

nyheter

Landbruks- og matdepartementet opplyser at det er aktuelt for Forsvaret å bistå med uttransportering av fôr til kriserammede reindrifsutøvere, når sivile ressurser ikke kan nyttes.

Departementene enige

Departementet har vært i kontakt med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet, som har bekreftet at forsvaret kan bistå med krevende uttransportering. Mange reindriftsutøverne må langt fra vei for å komme inn til dyrene med fôret. Dette er videre fulgt opp i kontakt med Fylkesmannen I Troms og Finnmark som nå melder inn behov og avklarer dette nærmere med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Det er etter at landbruks- og matminister Olaug Bollestad hadde møte med leder Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) at dette har blitt aktuelt. Bollestad understreker at situasjoen er svært alvorlig for næringa.

Ekstraordinær

– Jeg vil understreke at den beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon. Utover de dyrevelferdsmessige konsekvensene, setter denne krisen reineierne i en svært vanskelig økonomisk situasjon, påpeker Bollestad, som også er klar på at det finnes en mental side av krisen.

– I tillegg innebærer krisen en betydelig psykiske belastning for reineierne. For å sikre god dyrevelferd og framtidig produksjon, er jeg opptatt av at vi klarer å håndtere beitekrisen på en best mulig måte, fastslår landbruks- og matministeren i en pressemelding.

– Nok fôr

Hele 160.000 rein er berørt av krisen, som skyldes enorme snømengder på vidda som sperrer for naturlig beite. Det utgjør 75 prosent av all tamrein i landet. Departementet har nå løpende og god kontakt med NRL. Enighet fra forhandlingene følges opp av Landbruksdirektoratet og fylkesmennene.

Det skal ifølge departementet være tilstrekkelig med fôr, finansiert av 2,7 millioner fra krisefondet og 10 millioner kroner fra utviklingsfondet som et resultat av reindriftsforhandlingene. Disse midlene kommer i tillegg til de 7,3 mill. kronene som distriktene selv har satt av til kriseberedskap de to siste årene. Det skal ifølge departementet være tilstrekkelig til fôret i mars.

I forbindelse med fordelingen av støtte i beitekrisen har det skal oppstått stor uenighet, både mellom distriktene og internt i distriktene.