Setter ned renta tidligere enn først varslet

Sparebank1 Nord-Norge setter ned renta tidligere.

– Skal vi kunne hjelpe næringslivet, må vi jobbe så raskt som overhodet mulig. Vi har ikke lov til å innvilge lån før endelig godkjenning, men vi skal være så forberedt som vi bare kan. Nå handler det om å sørge for at flest mulig har en jobb å gå tilbake til, sier konsernsjef Liv B. Ulriksen.

Det er etter at regjeringen forlenger og forsterker koronatiltakene, at SpareBank 1 Nord-Norge har bestemt seg for å sette ned renta tidligere enn først varslet. Samtidig åpner banken også for at bedrifter kan søke på koronalån.

På ei drøy uke har SpareBank 1 Nord-Norge kuttet renta to ganger, med til sammen inntil 0,85 prosentpoeng. I dag har banken bestemt seg for å gjøre kuttene effektive fra fredag 3. april.

Etter forlengelse av strenge koronatiltak

– Vi fikk i går ettermiddag vite at regjeringen forlenger koronatiltakene med nesten tre uker. Det vil gjøre de økonomiske vanskene større for både privatpersoner og bedrifter i Nord-Norge. Når vi kutter renta allerede 3. april, bidrar vi i den ekstra innsatsen som hele landsdelen nå blir utfordret på. Vi anser det som en del av samfunnsansvaret fra Nord-Norges største bank, sier konserndirektør for personmarkedet Lasse Hagerupsen.

Kan også gjelde bedrifter

SpareBank 1 Nord-Norge åpner nå også for at nordnorske næringslivskunder kan søke på garantiordningen til små og mellomstore bedrifter, selv om ordningen ikke er endelig godkjent.

Den statlige lånegarantiordningen er statsstøtte til næringslivet som bankene skal betjene. Den er myntet på bedrifter som rammes økonomisk av korona.

Fortsatt sikkert som banken Stein Vidar Loftås i Sparebanken Nord-Norge beroliger bankkunder.