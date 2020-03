Rekruttering av fosterhjem har gått helt i stå

nyheter

Barnevernet i Alta slo nylig på varsellampene og bønnfalt om at midlertidige beredskapshjem ble stilt til rådighet. Nå viser det seg også at situasjonen er prekær for fosterhjem i nord. Det kan virke som korona-krisen har bremset rekrutteringen totalt. Det skjer samtidig som blant annet barneombudet uttrykker bekymring for omsorgssvikt.

Denne bekymringen deler Bufetat, som rekrutterer fosterhjem som formidles til kommuner i Nord-Norge.

– Vi er inne i en tidlig fase av pandemien i Norge, men vi opplever en svært nedslående utvikling i arbeidet med å rekruttere nok fosterhjem til utsatte barn og unge. Vi mottar vanligvis i snitt 8-10 henvendelser per uke med interesse for å bli fosterhjem. De siste ukene har dette stoppet helt opp, og vi fikk ingen henvendelser om å bli fosterhjem sist uke, forteller regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat.

I første omgang søker kommunen fosterhjem i barnets egen slekt og nettverk. Dersom dette ikke lykkes, bistår Bufetat med å rekruttere og formidle fosterhjem til kommunene. Bergstrøm konstaterer at usikkerhet i egen hverdagen har betydning, men behovet forsvinner ikke.

– Jeg vil derfor komme med en sterk oppfordring til de som har vært avlastningshjem, beredskapshjem, eller fosterhjem tidligere, om å vurdere et nytt oppdrag. Videre at eksisterende fosterhjem vurderer om det er mulig å gi trygghet til flere barn, sier han. Bufetats egne rådgivere er klare til å ta imot henvendelser.